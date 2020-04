Eerste digitale raadsvergaderingen Langedijk en Heerhugowaard goed verlopen

ZUID-SCHARWOUDE - Is er beeld? Hebben we geluid? Iedereen aanwezig? Ja? Dan kunnen we beginnen. Zo werden dinsdagavond de eerste digitale vergaderingen van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk afgetrapt. Uiteraard via online videoverbindingen.

Tijdens de vergadering werd duidelijk dat de noodwet, die videovergaderingen en de besluitvorming legitiem maakt, is aangenomen. Dat betekent dat de raadsvergaderingen, die voor volgende week gepland staan in de twee gemeenten, 'gewoon' door kunnen gaan.

Tientallen commissie- en raadsleden kwamen samen in de drukke videovergadering, meldt mediapartner Langedijk Centraal . Alleen de voorzitter en de griffier waren fysiek aanwezig in de raadzalen van Heerhugowaard en Langedijk.

De eerste ervaringen met deze nieuwe manier van vergaderen lijken positief. "Ik vond het een geslaagde eerste digitale vergadering van de gemeenteraad. Complimenten aan de organisatoren!", laat commissielid voor D66 Heerhugowaard Frank Reiber weten.

Ook het Waardse VVD-raadslid Veronique Wanst deelt die mening, maar met een kanttekening: "Je merkt wel dat niet iedereen gewend is aan vergaderen via beeldbellen, waardoor er tijdens de vergadering nog regelmatig wat achtergrondgeluid te horen was."

Handje opsteken?

"Ook waren we wat zoekende in het vinden van de aandacht van de voorzitter, moeten we ons handje opsteken, moeten we iets roepen door de microfoon of in de chat? Dat ging nu wat door elkaar, dus daar moeten we duidelijke afspraken over gaan maken met elkaar. Maar voor een eerste keer viel het me zeker niet tegen."