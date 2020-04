Nog een Alkmaarse 'probleembrug' in gebruik: de Victoriebrug doet het weer

ALKMAAR - Opnieuw is er goed nieuws voor verkeersdeelnemers in Alkmaar: de Victoriebrug over het Noordhollandsch Kanaal doet het weer. Nadat de Leeghwaterbrug vorige week na jaren weer volledig te gebruiken is, is nu ook de andere Alkmaarse 'probleembrug' hersteld. Sinds juli 2018 stond de gloednieuwe brug rechtop nadat de oevers instabiel bleken.