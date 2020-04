Naardense Addy (89) blijft er op los knutselen en heeft al 120 mondkapjes gemaakt

NAARDEN - Het ene na het andere mondkapje komt van de naaimachine van Addy Ackers (89). De Naardense begon met mondkapjes naaien toen ze hoorde over de grote tekorten. En dat levert tot nu toe al 120 mondkapjes op voor onder meer thuiszorgmedewerkers.

De slaapkamer van Addy is een waar naaiatelier geworden. Het begon toen ze hoorde dat haar thuishulp geen mondkapje kon kopen. Addy pakte haar naaimachine en begon mondkapjes te maken. "Ik zei: 'dan doe ik het even voor je'. Zo is het begonnen", vertelde ze twee weken geleden tegen NH Nieuws.

De mondkapjes van Addy zijn dan wel geen medische mondkapjes, maar vinden wel gretig aftrek. Veel thuiszorgmedewerkers, een fysiotherapeut en zelfs een uitvaartondernemer hebben al mondkapjes van Addy.

Aparte verzoeken

De naaiwoede van Addy gaat maar door en door. De teller van het aantal gemaakte mondkapjes staat al op 120 stuks. En dat worden er nog meer, omdat er ook flink wat stof wordt gedoneerd. Addy krijgt zelfs speciale verzoeken. "Ze heeft voor iemand een blouse gemaakt, die vrouw wilde van dezelfde stof mondkapjes", lacht dochter Yvonne. "Een ander mooi verzoek kwam van een vrouw wiens moeder 92 jaar werd. Ze wilden zo graag op bezoek dat mijn moeder mondkapjes heeft genaaid zodat ze toch langs konden gaan om een stukje taart te eten."

Addy neemt haar werk heel serieus. "Vanmiddag was ze nog even bij me, maar ze ging al snel weer naar huis. Ze moest en zou nog vier mondkapjes maken."

Bekijk hier de reportage die NH Nieuws twee weken geleden maakte met Addy en haar mondkapjes: