Grootste supermaan van 2020 massaal vastgelegd

NOORD-HOLLAND Vrijwel overal in de provincie was de supermaan gisteravond en vannacht goed te zien. Voor professionele en amateurfotografen reden genoeg om er met camera op uit te trekken en het fenomeen vast te leggen.

NH Nieuws/José van den Haak/Jeroen Knegt

Van een supermaan is sprake als het volle maan is en als de afstand tussen de aarde en de maan klein is. Omdat de maan in een ovaal rond de aarde cirkelt, staat 'ie het ene moment verder van de aarde dan het andere moment.

Vannacht rond 4.30 uur was die afstand slechts zo'n 356.000 kilometer, wat direct de kleinste afstand tussen de maan en de aarde van dit jaar is. Op 7 mei aanstaande is er opnieuw sprake van een supermaan, al staat de maan dan zo'n 4.000 kilometer verder van de aarde dan afgelopen nacht en oogt daarom minder groot.

Carola van de Ven/Ingrid Wienke/Kees Reurekas