Boetes voor grote groep voetballers op Cruyff Court in Hoorn

Vanmiddag werd besloten dat 'de tijd van waarschuwen' voorbij is. De boa's gingen daarom vastberaden naar de Cruyff Court.

Daar rende een groep van ongeveer tien personen weg. Twee van hen konden door het team op de fiets 'de bikers' worden achterhaald. Van de overige achtergebleven personen zijn de gegevens genoteerd. Eén persoon uitte daarbij ook nog een belediging richting de agenten.

In totaal kregen negen jongeren een boete van 390 euro. Één persoon is aangehouden voor belediging van de toezichthouder en één persoon kon geen id-kaart overleggen.

Asociaal gedrag

"De meeste jongeren houden zich netjes aan de regels. Helaas zijn er altijd uitzonderingen. Maar het is klaar met dit asociale gedrag", benadrukt burgemeester Jan Nieuwenburg. "De tijd van waarschuwen is voorbij. Als je met dit soort gedrag andere, meer kwetsbare mensen in levensgevaar wilt brengen, dan heb je die boete van 390 euro verdiend. Ik begrijp heel goed dat deze periode niet makkelijk is. En ik begrijp ook dat de verleiding groot is om naar buiten te gaan en je vrienden op te zoeken. Maar het kan écht niet. We moeten dit sámen doen."