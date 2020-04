"Ze snappen niet dat het huis, eten en mijn leven er vanaf hangt", verzucht de Haarlemse zzp'er. In andere vergelijkbare steden, zoals Breda, is wel een voorschot betaald aan de ondernemers die het hoofd niet boven water kunnen houden.

Lauwen vulde tweeënhalve week geleden al het formulier in en bleek ook recht te hebben op de noodhulp. Maar nog steeds heeft ze geen geld ontvangen. Ze raakt nu lichtelijk in paniek.

Omdat ze voor haar commerciële werk ook buitenlandse opdrachtgevers heeft, merkten Lauwen eind januari al een terugloop in het aantal opdrachten. Veel werd 'on hold' gezet, vertelt ze aan NH Nieuws. "Mijn buffer ben ik al kwijt", en nu is ze afhankelijk van haar vrienden die zelfs haar boodschappen betalen.

We betreuren het zeer dat het op dit moment nog niet mogelijk is om de daadwerkelijke aanvraag te kunnen doen.

Vanwege de complexe materie en een wijziging in de regelgeving vanuit de Rijksoverheid moet een aantal zaken nog worden getoetst en verwerkt. De verwachting is dat het aanvraagformulier voor de Tozo deze week online staat.

Kris Lauwen heeft de kwestie aangekaart bij de gemeente via raadslid Moussa Aynan van Jouw Haarlem. Hij wil dat de gemeente sneller te hulp schiet: "In dit soort noodsituaties moet snelheid boven zorgvuldigheid gaan. Nood breekt wet."

Corona in Haarlem

๐Ÿ“ฐ Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze speciale site

๐Ÿ“บ Kijk naar de extra uitzending van NH Radio en deel jouw verhaal

โœ‰๏ธ Tip ons met jouw nieuws via het tipformulier

๐Ÿ‘ฅ Word lid van de Facebookgroep Nieuws uit Haarlem en Omgeving en krijg updates in je tijdlijn