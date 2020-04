Gehandicaptenzorg in coronatijd: "We zoeken bewust geen andere kinderen op"

HEERHUGOWAARD - De 12-jarige Kamil krijgt vanwege het coronavirus noodgedwongen thuis les van zijn moeder Marieke Bol. Kamil is lichamelijk en verstandelijk beperkt en mag even niet op bezoek bij z'n schoolmaatjes. "Als hij andere kinderen ziet, wordt hij heel enthousiast en wil hij ze aanraken en knuffelen. Dat zoeken we dus bewust niet op."

Onderwijs dus in z'n eigen kamer. Volgens Marieke gaat Kamil er goed mee om. "Hij is helemaal niet onrustig. Ik denk dat hij minder moeite heeft om zich aan te passen dan wij. Hij is er zich niet heel bewust van dat hij iets mist. Dat merk je pas als hij weer terug mag naar de klas."

Kanzklas

Het bijzondere is dat Marieke normaal gesproken ook les geeft aan haar zoon. Ze is namelijk initiatiefnemer en leerkracht van de Kanzklas. In een aangepast klaslokaal in de Montessorischool in Heerhugowaard krijgen kinderen met een beperking onderwijs op maat.

"Ik vind onderwijs erg belangrijk ook voor kinderen met een ernstige beperking. Dagbesteding vonden wij voor Kamil geen optie en ik vond het erg belangrijk dat hij in z'n eigen buurt naar school kon. En dat hij ook contact heeft met de kinderen in de buurt en van ze kan leren en zij van hem."

Maar nu is dat dus even geen optie. In de klas zitten nog vijf andere kinderen met een beperking. Marieke houdt contact met ze via de telefoon en krijgt regelmatig filmpjes opgestuurd. Ook gaat ze wekelijks langs om wat huiswerkjes mee te geven.

Complex

"Het gaat nu nog goed. Iedereen is nog gezond en red zich wel. Maar het moet ook niet te lang gaan duren. Het is ook zo;n complex probleem, je kunt dit niet aan deze kinderen uitleggen. En dat legt ook een enorme druk op de ouders en de rest van het gezin."