Kans op nieuw zwembad in Amstelveen geslonken

AMSTELVEEN - De kans dat de Amstelveners een nieuw zwembad krijgen is kleiner geworden. Het zwembad zou veertig miljoen euro moeten gaan kosten. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport waar mediapartner RTV Amstelveen over schrijft.

In dat rapport staat dat het opknappen van het huidige zwembad De Meerkamp goedkoper is. De renovatie zou twintig miljoen euro kosten, inclusief een nieuw wedstrijdbad.

De jaarlijkse kosten zouden ook minder hard stijgen ten opzichte van de exploitatiekosten van een nieuw zwembad.

Voorkeur

De onderzoekers hebben verder naar vier locaties gekeken die geschikt zouden zijn voor een nieuw zwembad. Bouwen op de plek van het huidige zwembad heeft nog steeds de meeste voorkeur.

Zwembad De Meerkamp bestaat 25 jaar maar is nodig toe aan vervanging. De gemeente Amstelveen doet daarom onderzoek naar een nieuwe zwemvoorziening die voldoet aan de huidige behoeften van haar bewoners. Amstelveners kunnen daar over meedenken via het invullen van een enquête.