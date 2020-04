Mooi lenteweer of niet: binnenstad Hoorn blijft rustig

HOORN - Het is de laatste dagen mooi lenteweer in Nederland. Ondanks dat blijven de terrassen gesloten en mogen er geen groepen mensen op straat samenkomen. Dit alles zijn maatregelen die de overheid neemt om de corona-uitbraak zoveel mogelijk in te dammen.

In de korte video impressie is te zien dat het dinsdagmiddag rustig was in de binnenstad van Hoorn. Er waren geen grote groepen mensen te zien en ook op het station was het rustig. Wie met drie of meer mensen in de openbare ruimte bij elkaar is, loopt het risico een proces-verbaal te krijgen als er onderling geen 1,5 meter afstand is.