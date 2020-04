Schaar in eigen haar: hoe lastig is het om jezelf te knippen?

ALKMAAR - Het duurt minimaal tot 28 april totdat kappers hun deuren weer mogen openen. Inmiddels signaleert iedereen wel steeds langere lokken tijdens de online vergaderingen. Maar is het knippen van je eigen haar geen optie?

"Je zou het zelf kunnen doen, maar je kan de achterkant niet zien", begint Yvonne Mol van Traditions Kappers College uit Alkmaar. "Dus dan moet je eigenlijk al iemand hebben die je achterkant knipt." Daar stoppen haar bedenkingen over zelf knippen niet. "Ze leren er hier twee jaar voor, dat kun je niet zomaar aan iemand leren." Niet alleen Yvonne heeft haar bedenkingen bij het zelf onder handen nemen van je coupe. Kappers door het hele land riepen via een persbericht op om niet te beginnen aan 'thuisknippen'. Dat geldt volgens de kappers ook als de klant op afstand wordt bijgestaan via een videoverbinding. "Dan mislukt het en krijgen wij de schuld", aldus Rick van den Berg, kapper in Amsterdam. Toch enkele tips Mocht het dan echt uit de klauwen lopen, heeft Yvonne nog wel een paar tips. "Mannen zouden voorzichtig met een tondeuse hun contouren wat kunnen bijwerken." Om het zelf te ervaren ging verslaggever Mark Arents in de zaak van Yvonne zelf aan de slag met professioneel knipwaar. Bekijk de video hieronder om te zien hoe dat afliep. Tekst loopt door onder video

Niet alleen voor mannen kwam de kapster uit Alkmaar met wat tips. "Als vrouw zou je dode punten kunnen afknippen, maar ook daar houd je het probleem met haar op de achterkant van je hoofd." Daarnaast hebben veel mensen niet de juiste scharen om goed te kunnen knippen. "Met een normale schaar schuift het haar de hele tijd voor de schaar uit. Dan krijg je het nooit goed recht."

Quote "Hopelijk mogen we na 28 april weer open" Yvonne Mol, Traditions Kappers College

Zelf verven in dezelfde kleur als dat de kapper zou doen, is een optie. "Even mooi krijg je het alleen nooit." Ze benadrukt dat kappers vaak met extra kleuren werken, om het haar zo natuurlijk mogelijk te doen kleuren. Belangrijkste tip is dus eigenlijk: probeer te wachten. "Hopelijk mogen we na 28 april weer open. Anders gaan kappers het niet redden, financieel niet." Tot slot doet ze nog een oproep om na deze crisis je kapper te ondersteunen. "Houd ze in stand, zodat ze ook hierna bestaansrecht houden."