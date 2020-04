'Corona drive-thru' in Bussumse parkeergarage voor zorgmedewerkers

BUSSUM - Het is een beetje donker en mysterieus, maar in de parkeergarage onder het kantoor van de GGD in Bussum worden vanaf nu elke dag zorgmedewerkers getest op het coronavirus.

Het is net een echte drive-thru. "Ze komen aanrijden en ze blijven in de auto zitten. We nemen hier een neus- en een keelmonster af. En dat wordt opgestuurd naar het laboratorium en morgen is de uitslag", vertelt verpleegkundige Kees Edink die de testen afneemt. Na een paar minuten is het gepiept.

NH Nieuws

Teststraat Deze zogenoemde teststraat is specifiek bedoeld voor zorgmedewerkers met lichte klachten, die werkzaam zijn buiten het ziekenhuis. Het is een opdracht van minister Hugo de Jonge aan alle GGD's in Nederland. "Je mag komen als je bent aangemeld door een arts. De arts moet een aanmeldingsformulier naar de GGD sturen. Die worden beoordeeld en als je voldoet aan alle voorwaarden dan krijg je een uitnodiging voor een test", vertelt arts Jacqueline Sleven. Op deze manier kunnen ze honderd mensen per dag testen. En op de eerste dag komen al zo'n twintig auto's de parkeergarage inrijden. De een zit al een week ziek thuis terwijl haar collega's haar juist nu hard kunnen gebruiken en de ander laat weten dat haar halve wijkverplegingsteam nu thuis zit en dit niet zo langer kan. Ze krijgen een stokje in hun neus en in hun keel. En dat geeft een raar gevoel, bevestigt verpleegkundige Edink ook. "Het stokje gaat achter je huig en dat voelt alsof je moet kokhalzen. En in je neus irriteert het wat. Het is niet pijnlijk, maar geen prettig gevoel." Jan en alleman Arts Sleven legt dat deze tests niet voor Jan en alleman bedoeld zijn. "Omdat er voor mensen met klachten die niet in de zorg werken andere kanalen zijn. Zo kunnen zij overleggen met de huisarts. Deze test is alleen voor zorgmedewerkers omdat juist nu wij graag willen dat de zorg zoveel mogelijk door kan gaan. Veel zorgmedewerkers zijn onmisbaar." Deze mensen hebben risicovolle patiëntencontacten en onvoldoende persooonlijke beschermingsmiddelen zoals mondkapjes, schorten enzo. De vraag is hoelang er getest gaat worden. Dat hangt af hoe het verder gaat met de epidemie in Nederland en dat kan per dag veranderen.