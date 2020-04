Buitenplaats Elswout gaat tijdelijk dicht, bezoekers houden zich niet aan de regels

De afsluiting geldt tot in ieder geval 28 april. Ondanks de herhaalde oproep aan bezoekers om thuis te blijven, hebben de boswachters gemerkt dat daar weinig gehoor aan werd gegeven. Door de vele bezoekers is er schade aan de natuur ontstaan en de veilige afstand van anderhalve meter was volgens Staatsbosbeheer 'veelal ver te zoeken.'

Kampvuurtjes en vertrapte natuur

"Het is heel jammer, veel mensen uit de directe omgeving die op Elswout een frisse neus komen halen, en zich wel aan de regels houden, zijn nu de dupe", aldus boswachter Rien de Vries. Hij en zijn collega's hebben in de weekenden, maar ook op doordeweekse dagen, veel overtredingen gezien. Honden werden losgelaten, er werd vandalisme gepleegd en bezoekers liepen over kwetsbare moshellingen en bloemenweides. Op meedere plekken zijn er zelfs resten van kampvuurtjes en barbecues aangetroffen.