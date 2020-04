Eemnes deelt honderden paasbroden en bloemetjes uit aan ouderen: "Houd moed"

Alle Eemnesser tachtigplussers krijgen naast een paasbrood een bemoedigende brief van burgemeester Roland van Benthem. "Even erop uit, een boodschapje doen, een kopje koffie ergens drinken, uw hobby beoefenen of uw kleinkinderen ontvangen. De ‘normale’ dingen, zijn nu even niet ‘gewoon’ meer. Dat is de werkelijkheid waarin we nu leven en waar u als oudere wereldburger het extra moeilijk in heeft. U moet weten dat we aan u denken. En dat we er voor u zijn", schrijft de burgemeester.

Aarzel niet, vraag hulp

Van Benthem benadrukt dat er alles aan gedaan wordt om Eemnesser ouderen te helpen. Zo staan er mensen klaar om boodschappen te doen of medicijnen te halen. "Aarzel niet om daar gebruik van te maken, de mensen doen het graag."

Bij de brief van de burgemeester krijgen Eemnesser ouderen een bon om te besteden bij een lokale bloemenzaak. "Zodat u een beetje lente in uw woonkamer krijgt", schrijft de burgemeester. "Houd moed. Wij hopen dat we dit coronatijdperk snel achter ons kunnen laten en dat we u in goede gezondheid weer mogen ontmoeten."