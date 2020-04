Stoepkrijten voor de ouderen: "Als ik deze kindertjes zie, mis ik mijn familie heel erg"

HAARLEM - Om ouderen aan de Beatrixdreef een beetje op te vrolijken in deze quarantaine-periode heeft 'Stichting Ontmoet Elkaar in Haarlem Oost' bedacht om voor de deur van de aanleunwoningen met een groep kinderen te gaan krijten.

Daarom bedachten Peggy Meulman Klasen en Janette Brent om met een groep kinderen te gaan krijten bij de aanleunwoningen voor de deur. "Het is voor de kinderen leuk om even lekker buiten bezig te zijn en het is ook leuk voor de ouderen."

Peggy is blij dat de actie positief werd ontvangen. "De kinderen vonden het ook heel leuk, dus ik denk dat we het vaker gaan doen."

Corona in Haarlem

