Bommen en granaten uit de polder: de wapenfabriek van Zaandam

ZAANDAM - Tot aan de opheffing in 2003 was de wapenfabriek van Eurometaal een gevestigde naam in Zaandam en omstreken. Meer dan honderd jaar lang werden er militaire wapens geproduceerd in de fabriekshal op het Hembrugterrein, die over de hele wereld werden geëxporteerd. NH Nieuws deed archiefonderzoek om de indrukwekkende geschiedenis van Zaandams 'dodelijkste werkgever' te reconstrueren.

De geschiedenis van de wapenfabriek gaat terug tot in de 15e eeuw en begint (ver) buiten Zaandam. In 1679 wordt de 'Staatse Affuitmakerij' opgericht, ten behoeven van het korps artillerie, dat twee jaar eerder door Willem III van Oranje is opgericht. In 1887 wordt het bedrijf omgedoopt tot de 'Artillerie-Inrichtingen' en verhuist in 1899 naar het Hembrugterrein in Zaandam.

Het is een mysterieuze locatie, waar 'de dood' altijd een centrale rol heeft gespeeld. Het thema is niet alleen verbonden aan het type producten die er werden gemaakt, maar ook aan (andere) verhalen over de Zaanse geschiedenis. Zo zou er tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog een Duitse soldaat zijn vermoord en begraven in het bos achter de fabriek. Hij is nooit teruggevonden, maar een buurtbewoner zegt de dode soldaat als 8-jarig kind 'met eigen ogen' te hebben gezien.

Een decennium later gaan opnieuw geruchten rond dat Eurometaal betrokken zou zijn bij het leveren van wapens aan landen waarvoor dit verboden is. Ditmaal aan Iran, die op dat moment oorlog voert met Irak. In 1992 wordt Eurometaal veroordeeld tot een boete van 500.000 euro.

In 1968 gaat de productie van de Anti-Personeelsmijn 23 van start. Het wapen wordt ook wel de 'AP-23' mijn genoemd en is de vervanger van de Anti-Personeelsmijn 22. Ondanks het vernieuwde, moderne model blijkt de landmijn vanaf het begin ontzettend onbetrouwbaar. Door een defect aan het ontstekingsmechanisme weigert een groot deel van de mijnen in eerste instantie te ontploffen, maar doet dat later alsnog. In 1970 adviseert de EOD om de AP-23 mijnen te vernietigen, maar hier wordt niet naar geluisterd.

Op 18 juli 1983 gaat het voor de eerste keer gruwelijk mis met de Anti-Personeelsmijn 23. Tijdens een instructie op legerbasis 't Harde in Oldebroek ontploft er een landmijn in een klaslokaal, waardoor zeven mensen om het leven komen. Een jaar later overlijdt instructeur Rob Ovaa als een 'weigeraar' spontaan ontploft op het moment dat hij het ding benadert om te ontmantelen.

Vanaf de jaren '90 gaat het snel bergafwaarts met Eurometaal. Als gevolg van de krimpende defensiemarkt, mismanagement door het bestuur en een mislukt zakelijk avontuur in Turkije ontstaan er financiële problemen. Het bedrijf probeert nog een overstap te maken naar de productie van goederen voor de civiele markt, maar dit blijkt geen doorslaand succes. De ontslagrondes volgen elkaar in snel tempo op en in 2003 wordt de stekker er definitief uitgetrokken door het Duitse Rheinmetall, die Eurometaal datzelfde jaar nog heeft overgenomen. Dit betekent het einde van een tijdperk: na ruim honderd jaar worden er geen wapens meer gemaakt in Zaandam.

Cijfers

In het begin van de 20e eeuw zijn de Artillerie-Inrichtingen jarenlang één van de belangrijkste werkgever in de Zaanstreek. De Eerste Wereldoorlog zorgt voor een grote vraag naar nieuwe wapens. In 1912 waren er 1200 mensen aan het werk, maar in 1917 is dit aantal uitgegroeid tot 8500 werknemers. Deze arbeidsgolf is echter niet van lange duur, want in 1921 is het aantal Zaandammers dat werk vindt in de fabriek alweer gedaald naar minder dan 2000. De Tweede Wereldoorlog zorgt voor een nieuwe opleving: In 1940 staan er weer 5000 mensen op de werkvloer. Na de capitulatie valt de wapenfabriek in handen van de Duitsers, die de productielijnen voor zichzelf gaan gebruiken. Op het moment van de sluiting in 2003 werken er nog maar 200 mensen.

Tot 1973 is de fabriek volledig in handen van de Nederlandse staat. Dit verandert na een fusie met het West-Duitse 'Dynamit Nobel', waarna het bedrijf voor 70 procent eigendom van de staat blijft. De productielijn wordt opgesplitst in twee takken: een militaire en een civiele. De naam van de militaire tak verandert in Eurometaal. Het meerderheidsbelang van de Nederlandse staat verdwijnt definitief in 1990, wanneer het voor 33 procent eigenaar blijft en de rest van haar aandelen verkoopt aan het Zwitserse 'Oerlikon Contraves'.