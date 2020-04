PURMEREND - Hospice 'In Vrijheid Waterland' moet het stellen met de helft minder vrijwilligers en de terminale bewoners mogen nog maar maximaal twee bezoekers per dag ontvangen. Maar ondanks alles blijven ze positief.

Een andere domper is dat het Grieks restaurant Kriti hun jaarlijkse benefietdiner, met dit keer het hospice als goede doel, moest annuleren. “Heel jammer, het stond gepland voor 23 april maar er komt hopelijk in oktober een nieuwe datum. De opbrengst kunnen wij goed gebruiken omdat wij als stichting afhankelijk zijn van donaties.”

Gelukkig heeft Zwart zo met het rooster kunnen schuiven dat er de komende drie weken in ieder geval genoeg verpleegkundigen van de Zorgcirkel en vrijwilligers zijn om de terminale bewoners te verzorgen.

Onder de vrijwilligers is er veel uitval. Dat komt volgens Zwart doordat de meeste van hen gepensioneerd zijn en dus tot de risicogroep behoren. “Of ze hebben een partner die hieronder valt. Het komt erop neer dat ze niet ingeroosterd willen worden en dat begrijp ik.”

“Het is een heel verschil met hoe het er hier normaal aan toe gaat”, zegt hoofdcoördinator Marieke Zwart tegen NH Nieuws. “Voor de crisis zaten de kamers vol met bezoek en waren er 90 vrijwilligers actief. Het RIVM heeft het aantal bezoekers beperkt en wij houden ons aan alle maatregelen.”

"We willen wel mensen met corona opnemen, maar we hebben de beschermende middelen niet"

In het hospice zijn op dit moment drie van de vier kamers bezet door terminale patiënten. “We screenen heel goed op corona. We bespreken iedere opname. Als iemand zich meldt met klachten aan de luchtwegen, dan wil ik dat er eerst een coronatest wordt afgenomen."

Bij een verdenking van corona wordt de persoon niet opgenomen. "We willen dat wel, maar kunnen dat niet omdat we geen beschermende middelen hebben. Zo iemand zou dan aangewezen zijn op een alternatief zoals verzorging thuis met behulp van de thuiszorg. Ons hospice is coronavrij en dat wil ik graag zo houden,” besluit ze.