Jonge boomverzorger raakt al zijn gereedschap kwijt bij inbraak: "Moeilijk, maar ik zal positief moeten blijven"

SANTPOORT-NOORD - Een strop van 20.000 euro. Tom van Oosterom (22), sinds twee jaar zelfstandig boomverzorger, kon wel huilen toen hij dinsdagochtend zijn loods wilde openmaken en ontdekte dat inbrekers hem voor waren geweest. Zijn complete arsenaal aan gereedschap bleek verdwenen: tien kettingzagen, drie heggenscharen en een bladblazer gestolen.

"Ik ben er doodziek van", verzucht Tom, die snel door had dat het goed mis was. Dat de roldeur van zijn loods dienst weigerde was een signaal, maar dat hoefde nog niet meteen het ergste te betekenen. Maar toen hij binnen ontdekte dat het slot van de container waarin zijn gereedschap ligt was opengeslepen, wist hij genoeg.

NH Nieuws

"Dan zak je wel even door de grond", zegt de jonge ondernemer die van boomverzorging zijn vak heeft gemaakt. "Ik dacht dat ik het aardig voor elkaar had hier, het lijkt best een beetje op Fort Knox. Dat ze toch binnen zijn gekomen duidt erop dat ze wisten wat ze te doen stond. Ze zijn heel gericht te werk gegaan. Ik denk dat ze binnen vijf minuten weer buiten stonden."

Quote "Als beginnend zzp 'er is het wel heel vervelend als dit je overkomt" Boomverzorger Tom van oosterom

Tom deed meteen aangifte en de politie heeft de zaak in onderzoek. Maar daarmee is hij uiteraard niet geholpen. Hij kan zijn werk niet doen terwijl hij het hartstikke druk had. "Vreselijk balen, ik had veel aanbod. Er is veel vraag naar het gespecialiseerde werk dat ik doe. Zonder het gereedschap begin ik weer op nul."

Tom is gespecialiseerd in snoeiwerk op plekken die zelfs met de hoogwerker niet te bereiken zijn. Geen baan voor wie hoogtevrees heeft, evenmin een job voor mensen die stramme spieren hebben. "Je moet er lenig voor zijn. Ik ben inmiddels aardig geoefend als klimmer. Nee, op je zestigste doe je dit niet meer."

"Het is loodzwaar en je moet er doorzettingsvermogen voor hebben", zegt de Santpoorter niet zonder trots. "Mij zit het gewoon in het bloed. Ik heb het geleerd van een kameraad van mijn vader. Als jochie ging ik met hem mee."

Quote "Het zal wel goed komen, maar een tegenvaller is het wel" Tom van oosterom

Toms vader is boswachter, dus de liefde voor het werk in het groen heeft hij met de paplepel ingegoten gekregen. En dat doorzetten heeft hij ook van niemand vreemd. "Dus het zal wel weer goed komen", houdt hij hoop. "Maar een tegenvaller is dit wel. Ik zal best iets terug krijgen van de verzekering, maar dat zal een fractie zijn. Ik zal positief moeten blijven, hoe moeilijk dat nu ook even is."