Mondkapjes en andere middelen blijven schaars voor Gooise zorgorganisaties

LAREN - Tekorten aan beschermende middelen zoals mondkapjes, schorten en handalcohol blijven Gooise verzorgingshuizen parten spelen. Dat vertelt Rik van Hardeveld, bestuurder van de Gooise zorgorganisatie Amaris. "We hebben net weer een lading mondkapjes binnen, waarmee we weer even verder kunnen. Maar lang duurt dat niet."

Amaris deed afgelopen week een oproep aan mensen om mondkapjes en andere beschermende middelen te doneren. De zorgorganisatie heeft meerdere verzorgingshuizen door het hele Gooi en zit te springen om de beschermende middelen. "Het is zeker niet zo dat we helemaal zonder zitten, maar alle beschermende middelen gaan er wel snel doorheen. We hebben de mondkapjes en andere middelen nog harder dan normaal nodig. En dat terwijl bijvoorbeeld mondkapjes nu moeilijk te krijgen zijn. Alle beetjes helpen" , vertelt Van Hardeveld.

De tekorten zorgen ervoor dat het continu zoeken blijft naar oplossingen. "Het is een hele uitdaging om de voorraden op peil te houden. We trekken op met andere zorgorganisaties om overal spullen vandaan te halen. We hebben nu weer een hele voorraad gekregen, waar we weer voort mee kunnen. Maar dat is ook zo weer op en dan begint het weer opnieuw."

Amaris hoopt dat mensen die nog bakken met mondkapjes hebben of andere beschermingsmiddelen zich melden. "Als het bruikbaar is, ontvangen we ze graag."

Meer middelen nodig

Amaris is niet de enige die naarstig op zoek is naar beschermende middelen. Ook de GGD doet een oproep aan mensen om spullen te doneren, de regionale huisartsen doen dat vandaag ook nogmaals. "Als u wat heeft, bel de huisartspraktijk. Dan beoordelen we samen of het voldoet."