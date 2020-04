Hartverwarmende boodschap (letterlijk!) van een Texelse akkerbouwer

EIERLAND - "Laat ik in deze rare tijd ook eens iets leuks doen", dacht akkerbouwer Albert de Ridder uit Eierland (Texel). Dus pakte hij de trekker en freesde in een akker met groenbemester deze hartverwarmende boodschap, die vanuit de lucht niet is te missen.

Voorlopig is het reusachtige hart nog zichtbaar, over enkele weken worden er door de boer pootaardappelen geplant. Dan dus niet meer.

