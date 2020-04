Coronacrisis slaat forse gaten in voorraad voedselbanken, maar er is hulp onderweg

ANNA PAULOWNA - Houdbare melk, koffie, thee, suiker, blikgroenten; sinds de coronacrisis is het voor de voedselbanken in de Kop van Noord-Holland lastig om dit soort producten via publieksacties binnen te krijgen. "De voorraad holt achteruit", zegt Nico Vlaming van de voedselbank Kop van Noord.

In derde week van de aangescherpte coronamaatregelen beginnen de schappen behoorlijk leeg te raken in de opslagplaats van de voedselbank in Anna Paulowna. Nico Vlaming: "Gelukkig hebben we onze vaste leveranciers voor verse groenten en brood. Daardoor kunnen we net zoveel leveren als anders, maar het inzamelen in supermarkten kan nu niet."

Gelukkig merkt Vlaming ook dat er particuliere initiatieven zijn, waardoor er evengoed spullen binnenkomen. "De kruidenierswaren vormen vaak de helft van een voedselpakket voor onze 130 cliënten. Als mensen wat kunnen missen: ze kunnen altijd bellen."

Redders

Bij de voedselbank is Den Helder is de marine een van de grote redders geweest. "We hebben een vrachtwagen vol zuivel, droog voedsel en overlevingspakketten gekregen", vertelt Nico Bais van voedselbank Den Helder. Ook particulieren komen met dozen houdbare voedingswaren aan. "Zo was er iemand met een paar dozen houdbare melk en blikgroenten."

Cliënten in Den Helder kunnen zich verheugen op een speciaal paaspakket dat door de Rotaryclub is verzorgd. Toch hangt het vullen van het voedselpakket in Den Helder nog steeds sterk af van het distributiecentrum in Amsterdam. Dat is nu periodiek open. "Voor ons allemaal geldt dat de crisis niet lang meer moet duren."