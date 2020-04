Noord-Holland LockdownTV: Het verhaal achter een erotische prent en ware 'selfie-kunst'

NOORD-HOLLAND - In deze eerste aflevering van LockdownTV nemen we je mee naar het Rijksmuseum, waar Jane Turner, hoofd van het Prentenkabinet, vertelt over het verhaal achter een erotische prent van Willem Basse. Daarna gaan we door richting de woonkamer van kunstenares Susan van Ham in Delft, die ware 'selfie-kunst' maakt.

Het programma wordt gemaakt door journalist en televisiemaker Floortje van der Vlist. NH Nieuws zendt de komende dagen vier afleveringen uit. "Het is een manier om mijzelf en al die andere werkloze (creatieve) zzp-ers een podium te geven. Dat is een belangrijk aspect: laten zien dat wij er nog zijn! Dus de koks, de Dj’s , de filmmakers, de komieken, de muzikanten: je kunt ons niet zien, maar we zijn er wel." Thuisblijvers LockdownTV is een inspiratiebron voor alle thuisblijvers die iets leuks willen kijken, waar ze tegelijkertijd 'wat mee kunnen'. "Iedereen zit tenslotte veel thuis en op een gegeven moment heb je alles wel gezien. Als je dan besluit je interieur een kleine voorjaarsmake-over te geven kun je op LockdownTV bijvoorbeeld een bijzondere stylist of interieurgoeroe zien. Hoe leuk is dat?" Koken met bier Bij het selecteren van sprekers en onderwerpen let Floortje er met name op dat kijkers thema's aangeboden krijgen die door de coronacrisis tijdelijk niet meer beschikbaar zijn. "Je kunt niet meer uit eten, dus ik heb een kok die een mooi recept heeft voor koken met bier. Kun je lekker thuis aan de slag. Veel mensen gaan in deze tijd ook in de tuin aan de slag, dus ik heb iemand die tuintips geeft ", vertelt Floortje "De meeste video’s komen uit mijn eigen archief en iedereen heeft toestemming gegeven voor gebruik voor LockdownTV. Tot nu toe zijn het vooral mensen uit mijn vrienden- en kennissenkring en collega’s, oud-collega’s en opdrachtgevers die bijdrages mogelijk maken."