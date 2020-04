Hotels in Haarlem leeg tijdens Pasen, Duitsers annuleren reserveringen in Zandvoort

HAARLEM - Normaal zou het één van de drukste weken van het jaar moeten worden voor de hotels in Haarlem en omgeving, maar komende Paasdagen is er bijna geen enkele kamer gereserveerd. Maud Vroom van het Amrath Frans Hals Hotel, en woordvoerder van de Haarlemse hoteliers, spreekt van een bezettingsgraad van nul tot één procent.

"Het gaat slecht, heel slecht", aldus Vroom. "Normaal was het nu een drukte van belang vanwege de Keukenhof en het Bloemencorso, maar nu zijn alle kamers geannuleerd. Er zijn geen hotels die meer dan twee kamers bezet hebben komend weekend." Buitenlandse gasten komen er niet, ze verwacht dat de cijfers tot en met eind april niet zullen groeien.

Ook lege kamers in Zandvoort

Robert Hartog, voorzitter van de Zandvoortse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland, verwacht dat er ook nauwelijks Duitse toeristen in zijn dorp zullen rondlopen komend weekend. "Bijna alles is gecanceld. De laatste kamers die nog gereserveerd waren, zijn nu ook geannuleerd. Aangezien Duitsers, na een vakantie in Nederland, twee weken thuis in quarantaine moeten blijven, zeggen ze nu 'en masse' de reserveringen af."

Ook hij verwacht dat het tijdens Hemelvaart en de Pinksterdagen niet heel anders zal zijn. "Ons dorp is enorm afhankelijk van het toerisme, dus het wordt hier nog veel zwaarder dan in de rest van de regio."

Maatregelen tegen groepen motorrijders

Een woordvoerder van de gemeente Zandvoort laat weten geen grote toestroom te verwachten naar de kust tijdens Pasen. Vooralsnog worden dezelfde maatregelen genomen om het zo rustig mogelijk te houden op en rond het strand. Afgelopen weekend was het wel opvallend druk met groepen motoren. De gemeente onderzoekt nu hoe ze de motorrijders kan ontmoedigen om naar Zandvoort en Bloemendaal te komen. Dat is ook nog afhankelijk van landelijk beleid en overleg met de Veiligheidsregio.

Hotelkamer als kantoor

In Haarlem zijn de hotels op zoek naar mogelijkheden om toch wat bedrijvigheid te creëren. Zo kunnen er in het Amrath Frans Hals Hotel kamers worden gereserveerd om rustig te kunnen werken. "Het gaat niet zozeer om daar wat mee te verdienen, maar het is fijn om gewoon een beetje reuring in je hotel te hebben", aldus Maud Vroom. Andere hotels bieden kamers aan voor zorgmedewerkers, die uit gezondheidsoverwegingen niet thuis kunnen slapen. Niet voor de normale prijs, maar voor een speciaal zorgtarief. De Haarlemse horeca gaat dinsdagmiddag weer in gesprek met de gemeente om over (financiële) oplossingen te overleggen.