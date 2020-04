Atalay werd vrijdag doodgereden, diezelfde avond is zijn zoontje geboren

AMSTERDAM - Een groter drama kun je bijna niet treffen. Afgelopen vrijdag om 7.10 uur kwam de 22-jarige Atalay op de Keizersgracht in Amsterdam om het leven toen hij op zijn scooter stond te wachten op een vrachtwagen. Die reed plotseling achteruit, Atalay was kansloos. Zijn vrouw Rojda was op dat moment hoogzwanger, al vijf dagen over tijd, 's avonds werd hun zoontje Halil geboren.

De twee konden hun geluk niet op toen ze eind 2018 samen gingen wonen in Geuzenveld. Rojda is een echte Amsterdamse en Atalay woonde toen nog in de Turkse stad Kayseri. Daar waren ze een paar maanden daarvoor getrouwd. Atalay kwam naar Rojda in Amsterdam. Het stel wilde heel graag een gezinnetje stichten en al snel was Rojda in verwachting.

"Iedereen in Turkije zat te wachten wanneer ze een telefoontje zouden krijgen dat het kindje was geboren. Nu moesten we bellen en vertellen dat Atalay dood was", vertelt Murat, de broer van Rojda (22), tegen AT5 . Atalay was schilder en afgelopen vrijdagochtend onderweg naar zijn werk.

"Werkelijk iedereen was aan het huilen in het ziekenhuis"

De familie is in shock. "We zijn er helemaal kapot van, we kunnen ons nog steeds niet voorstellen wat er is gebeurd." Uitgerekend op de dag dat Atalay om het leven kwam, kwamen ook de weeën. Met hulp van Ruya, Murat's vrouw, is Rojda die avond in OLVG West bevallen. "Werkelijk iedereen was aan het huilen in het ziekenhuis", vertelt Murat. "We staan nog te shaken, we zijn zo verdrietig."

Over het ongeluk vertelt Murat dat de chauffeur verklaard zou hebben dat hij in zijn spiegels had gekeken, maar niets opvallends zag. "Hij is er natuurlijk ook kapot van, hij gaat 's ochtends ook niet het huis uit met het idee om iemand dood te rijden. En ik heb begrepen dat de vrouw van de vrachtwagenchauffeur ook zwanger is. Hij heeft contact gezocht met Rojda."

Onderzoek chauffeur

De vrachtwagenchauffeur, een 29-jarige man uit Alkmaar, is verhoord door de politie. Volgens een politiewoordvoerder lijkt het erop dat de vrachtwagen achteruit is gereden omdat de straat verderop werd geblokkeerd door een bouwkraan. Verder onderzoek moet uitwijzen of er een strafzaak tegen de chauffeur gaat komen en of hij zich moet gaan verantwoorden bij de rechter. Tests hebben uitgewezen dat hij niet onder invloed was van alcohol of drugs.

Atalay is gisteren begraven in Kayseri, de stad waar hij is opgegroeid.