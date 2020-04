Pak je camera maar uit de kast: zo krijg je de mooiste supermaan van 2020 goed op de foto 🌕

NOORD- HOLLAND - Het is velen misschien al gisteravond opgevallen, het is bijna volle maan. Wie een spectaculair plaatje wil schieten moet zeker aankomende nacht de tuin in of het balkon op. De maan staat namelijk dichter bij de aarde dan normaal en dat levert een 'supermaan' op. Maar hoe schiet je dit perfecte plaatje?

Om precies 04.35 uur staat de maan het dichtst bij de aarde en is deze in theorie het grootst. De reden dat deze supermaan de 'mooiste van 2020' genoemd wordt, is omdat de maan vannacht het dichtst bij de aarde staat. We hebben het dan over een afstand van 363.595 kilometer. om 4.35 staat de maan het dichtst bij de aarde is is deze in theorie het grootst.

Het leuke is dat de komende nacht de lucht ook nog eens erg helder is. Perfect dus voor het ultieme plaatje. Maar een maan op de foto krijgen kan nog best lastig zijn legt natuurfotorgaaf Albert Dos uit: "Een perfecte maanfoto waarbij alles samenkomt is een combinatie van grotendeels planning maar ook een beetje geluk. Vooral hier in Nederland weet je het natuurlijk nooit wat betreft het weer."

Tips voor het perfecte plaatje

1. Het belangrijkst is natuurlijk dat je weet hoelaat de maan opkomt en ondergaat. "Dit kan je online bekijken", vertelt Dros. "Het is leuk om hem boven de horizon te zien opkomen, want dan lijkt hij een stuk groter dan wanneer hij hoog in de lucht staat."

2. Als je een foto wilt maken van de opkomende maan is het ook belangrijk dat je weet waar deze precies opkomt. Je kunt er dan voor kiezen een opkomende maan te fotograferen met een object, zoals een toren of een boom in de natuur. "Zelf vind ik dat erg leuk om te doen", vertelt Dros.

3. Dros: "Als je de maan echt spectaculair wilt vast leggen is het handig om een telelens te gebruiken. Zo kan je flink inzoomen op de maan. Met hele lange lenzen kun je zelfs de kraters op de maan zien."

4. Als de maan hoog in de lucht staat is deze extreem fel. Als je deze toch nog goed wil fotograferen zul je een camera moeten gebruiken die je manueel kunt instellen", legt Dros uit. "Je moet dan ook een snelle sluitertijd gebruiken. De maan is namelijk zo extreem fel. Je zult dus eigenlijk je foto moeten 'onderbelichten' om het detail van de maan in je foto terug te zien."