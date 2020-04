Noordkop & Texel Surfers willen minder bezoek op 'hotspot' Lutjestrand: "Surfen en weer wegwezen!"

WESTERLAND - Surfers van het Lutjestrand op Wieringen krijgen het een beetje benauwd. Ze vrezen sluiting van de 'surfhotspot' door de coronamaatregelen. Het mooie weer lokt veel surfers en recreanten en met de paasdagen in zicht belooft dat niet veel goeds. Daarom willen de surfers graag zelf het bezoek reguleren.

Het begon met een 'blijf weg'-oproep afgelopen weekeinde op Facebook, vertelt horeca-ondernemer en surf-fanaat Romy Anne Reenders: "Het liep hier storm. Met de lokale sporters proberen we afstand te houden en te reguleren wie wanneer gaat surfen. En dan komt er ineens een hele groep mensen die hier gaat zitten picknicken, dicht bij elkaar." Het Lutjestrand is een populaire plek voor surfers. Door de coronamaatregelen zijn veel andere plekken in Noord-Holland al afgesloten voor de watersport. "We hebben hier veel zuid-westen wind, dus optimaal. Omdat alles om ons heen dichtgaat, wordt het hier nog populairder. Het zou echt zonde zijn als dit ook dicht moet als het te druk wordt."

Quote "We maken afspraken via Facebook: surfen en weer wegwezen en niet te lang blijven hangen" ingmar daldorf, kampioen slalomsurfen

Ingmar Daldorf - Nederlands kampioen slalomsurfen - is één van de initiatiefnemers om met de gemeente te overleggen hoe ze te grote drukte kunnen voorkomen: "Ik woon hier 800 meter vandaan dus het is ideaal. Er is nu veel vrije tijd dus je ziet veel surfers nu. Via Facebook maken we ook al afspraken om niet te lang te blijven. Surfen en weer weg." Romy Anne: "Maximaal twintig auto's op het parkeerterrein en dan willen we met pionnen de boel afsluiten. We hopen dat de gemeente dan het terrein open wil houden." De gemeente Hollands Kroon laat weten dat er extra waarschuwingsborden komen bij het Lutjestrand, maar raadt vooral aan toch zoveel mogelijk thuis te blijven.