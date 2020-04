Man neergeschoten in woning Alkmaar, dader op de vlucht

Een man is vanochtend in een woning in Alkmaar neergeschoten. De dader is voortvluchtig.

Het slachtoffer werd rond 11.50 uur neergeschoten in een woning aan de Waalstraat. Waar hij is geraakt, is niet bekend, al is wel duidelijk dat hij niet in levensgevaar is.

De verdachte schutter is een lichtgetinte man van circa 1,80 meter lang en heeft zwart haar. Hij draagt een rood shirt en een zwarte broek.

De politie is in de woning aanwezig voor onderzoek.