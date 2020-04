Alkmaarse en Heerhugowaardse voedselbanken vanaf 9 april weer open

Alkmaarders kunnen hun pakketten ophalen bij de Voedselbank aan de Pettemerstraat of in de Blije Mare, klanten uit Heerhugowaard krijgen de voedselpakketten thuisbezorgd. Dat meldt mediapartner Alkmaar Centraal.

Economische gevolgen

Dat mensen in financiële nood binnenkort weer pakketten kunnen ophalen of bezorgd krijgen, is in deze tijd extra belangrijk. Voedselbanknederland verwacht namelijk dat de econmische gevolgen van de coronacrisis ook bij de voedselbanken spoedig zichtbaar zullen worden. "Bepaalde groepen in de samenleving worden hard getroffen, denk daarbij aan ZZP’ers. Wij houden er daarom rekening mee dat ons klantenaantal zal groeien", stond eerder op de website van Voedselbanknederland.

Toekenning

Vrijwilligers werken momenteel hard aan het samenstellen van de pakketten. Alle toekenningen die in april zouden verlopen, zijn met een maand verlengd.