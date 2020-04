'Perronrukker' actief bij station Wormerveer: "Bizarre en gore filmpjes"

WORMERVEER - Bij het station in Wormerveer is een 'perronrukker' actief. Michel Schermer, de beheerder van de Facebookpagina Wormerveer, stuitte via Twitter op meerdere foto's en filmpjes van een man die zijn geslachtsdeel toont op het station van Wormerveer en in de trein.

"Voor de pagina zoek ik vaak nieuwtjes over Wormerveer op Twitter en nu kwam ik gisteren het meest bizarre en gore filmpje in jaren over Wormerveer tegen", vertelt Michel. "Een man die zijn geslachtsdeel toont op het station en ook zichtbaar masturbeert terwijl er vrouwen op het perron zijn."

De laatste filmpjes dateren van afgelopen zaterdag, maar de man is volgens Michel al bezig vanaf oktober 2019. "Toen stonden de eerste foto's al online."

Op de filmpjes is te zien dat de man zijn geslachtsdeel toont op het perron van station Wormerveer en rondloopt terwijl hij zichzelf filmt. Daarnaast zijn er foto's van de man in de trein, waar hij masturbeert naast vrouwen. Michel heeft direct contact opgenomen met de politie.

'Al langer actief'

"En het bizarre is dat de man ook lid was van onze Facebookpagina", vertelt Michel. "Het account bestond al ruim een jaar en na het plaatsen van mijn waarschuwing is het account meteen offline gehaald."

Michel heeft de naam van het account doorgegeven aan de politie. "Dus ouders: waarschuw je kinderen, maar vooral dochters. Als dit gebeurt moeten ze meteen 112 bellen of de politie op 0900-8844. Dan kunnen ze deze man misschien aanhouden en de hulp geven die hij hard nodig heeft."