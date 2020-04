Boodschappenpakket voor AZ-fans in risicogroep: "Een hart onder de riem"

ALKMAAR - AZ en supermarkt Vomar hebben vanochtend ruim 700 boodschappenpakketten uitgedeeld aan seizoenskaarthouders in de corona-risicogroep. Onder hen is Jan Keesen (73), al jaren trouw supporter. "Dit is echt een mooie opkikker."

"Het coronavirus houdt ons allemaal dagelijks bezig, zeker ook de ouderen in onze samenleving die in de risicogroep vallen", zegt algemeen directeur van AZ Robert Eenhoorn. "Daarom wilden we, samen met Vomar, onze seizoenkaarthouders van 70 jaar en ouder een hart onder de riem steken met deze paaspakketten."

Jan is er in ieder geval erg blij mee. "Er zit ook echt van alles in. Eten, chips, drinken, jam, een AZ-sjaal en een minibal. Het is een moeilijke tijd, voor ons allemaal, maar ze hebben hard gewerkt om zo'n pakket samen te stellen. Hartstikke mooi dit!"