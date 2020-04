Zorginstelling in Abbekerk hard getroffen door het coronavirus

ABBEKERK - In Abbekerk zijn drie bewoners van de zorglocatie De Watermolen overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

De Watermolen is een kleine zorglocatie en telt vijf kleine woongroepen voor mensen met dementie. "Van twee bewoners staat het met zekerheid vast en van de derde is het zeer aannemelijk corona’’, bevestigt Job Leeuwerke van zorgorganisatie Omring aan het NHD.





Leeuwerke heeft familieleden van de overige medebewoners inmiddels geïnformeerd over de gebeurtenissen. "Dit heeft een ongelooflijke impact op deze kleine woongemeenschap. We sluiten ook niet uit dat er nog meer besmettingen komen, al doen wij er alles aan om dat te voorkomen. Dit is heel verdrietig, vooral voor de getroffen families.’’