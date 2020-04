Laura moet thuis bevallen door corona: "Ik zat huilend in de auto vanaf de verloskundige"

HOORN - Midden in de coronacrisis zwanger zijn en bevallen? Het is de harde realiteit voor de 25-jarige Laura uit Hoorn, die morgen is uitgerekend. "Toen de verloskundige mij adviseerde om écht liever thuis te gaan bevallen, heb ik huilend in de auto naar huis gezeten."

Het is de eerste zwangerschap van Laura. Haar eerste kindje, een dochtertje. Het is ook het eerste kleinkind van haar ouders én schoonouders. Toch wordt de vreugde die haar zwangerschap en verlof met zich mee zou moeten brengen overschaduwd door de coronacrisis. "Alles is anders en alles hoe ik het van tevoren had voorgesteld valt in duigen", vertelt Laura droevig.

Doodsaai

Ze had voor haar gevoel slechts een weekje een 'leuk verlof'. "En toen ging alles op slot, en sindsdien hou ik me ook streng aan de regels. Wat ik daarvan vind? Doodsaai. En verdrietig. Ik had dit me zo anders voorgesteld. Dit zou de tijd moeten zijn dat we nog samen konden genieten. In plaats daarvan lopen we elkaar nu af en toe af te snauwen, omdat we de hele dag samen binnen zitten."

Huilend in de auto

Een paar weken geleden ging Laura in haar eentje - zoals de voorschriften gelden - naar de verloskundigenpraktijk om over de bevalling te praten. Voor haar was het namelijk altijd al zo klaar als een klontje. "Ik moest en zou in het ziekenhuis bevallen. Dat gaf me altijd een ontzettend veilig gevoel. Als je dan complicaties zou krijgen, staan de experts zo aan je bed." Maar tijdens het gesprek kwam ze van de koude kermis thuis.

Er werd haar geadviseerd om toch echt thuis te bevallen. "Als mijn vriend bijvoorbeeld klachten zou hebben, mocht hij er volgens haar niet bij zijn. Er werd mij zelfs verteld dat hij het ziekenhuis dan niet eens in mocht."

Dit maakte erg veel los bij de Hoornse hoogzwangere. "Ik heb toen zo hard gehuild, in mijn eentje in de auto terug naar huis. Het heeft me een paar dagen gekost om dit een plekje te geven."

Inmiddels staat alles klaar bij het stel en ligt haar dochtertje niet in stuit, zodat ze ook daadwerkelijk thuis kan bevallen. "Met corona in het ziekenhuis voelen we ons inmiddels thuis ook veiliger. We gaan het dan toch maar proberen, hè?"

Kraamvisite of raamvisite?

Naast het thuis bevallen, heeft Laura het meeste verdriet om het idee van raamvisite. "Je wilt je eerste kindje en eerste kleinkind voor beiden opa's en oma's, zo graag aan iedereen laten zien. Dat doet me echt ontzettend zeer dat dat nu niet kan."

Ze heeft altijd een beeld gehad bij deze periode in haar leven. "Er gebeurt straks zo veel: bevallen en kraamtijd. Ik wil dat zo graag met mijn moeder delen, we hebben het daar altijd over gehad om dat samen intiem mee te maken. Dat gaat nu niet. Ja, het kan via de telefoon maar dat is toch anders. Dat is wat mij in deze tijd het meeste verdrietig maakt, die geforceerde afstand."

Laura wil graag anoniem blijven, haar echte naam is bekend bij de redactie van NH Nieuws.