Wonen Plus Welzijn koppelt jongeren aan ouderen: "Het is hartverwarmend"

LANGEDIJK - Door de coronacrisis zitten veel jongeren zonder opleiding of werk en veel ouderen - gedwongen of zelfverkozen - in thuisisolatie. Om de moraal hoog te houden bedenkt Wonen Plus Welzijn activiteiten waarin de twee groepen met elkaar in contact worden gebracht.

Adobe Stock

Waar het voor soortgelijke initiatieven vaak de bedoeling is dat jongeren bij ouderen langsgaan voor een kop koffie en een spelletje, is dat onder de huidige omstandigheden ondenkbaar. De initatiefnemers hebben daarom corona-vriendelijke activiteiten bedacht, waar beide groepen profijt van hebben. Voorkomen gevoel van eenzaamheid Voor ouderen is dat het doorbreken van de dagelijkse sleur en het voorkomen van het gevoel van eenzaamheid. Zolang de coronacrisis duurt, zullen veel senioren weinig tot geen bezoek ontvangen en zelf amper elders op bezoek gaan. Hoe fijn is het dan als je weet dat bijvoorbeeld iedere dinsdagavond iemand belt om even de week door te nemen?

Privé

"Dan hebben de ouderen iets om naar uit te kijken", vertelt jongerenwerker Danou Mudde van Jongerenwerk Langedijk, onderdeel van Wonen Plus Welzijn. Jongeren die dit wel zien zitten, kunnen zich aanmelden bij Jongerenwerk Langedijk. "Dan organiseren wij vervolgens een kennismaking, waarin we onder meer vragen naar de hobby's en de frequentie waarmee die jongere met een oudere zou willen bellen." Vervolgens gaan de jongerenwerkers kijken of er binnen Wonen Plus Welzijn een oudere met ongeveer dezelfde wensen beschikbaar is. "De oudere en jongere gaan wij dan matchen", vertelt Danou. Vervolgens kan de jongere met de desbetreffende oudere contact opnemen." Nuttige dagbesteding Voor jongeren zijn de activiteiten een nuttige dagbesteding. "Veel jongeren zitten thuis en willen over het algemeen graag iets doen voor de maatschappij. We zijn daarom gaan kijken wat jongeren voor kwetsbare ouderen kunnen betekenen, zodat de jongeren aan het einde van de dag een voldaan gevoel hebben."

Wie niet zo'n prater is, kan zich ook aanmelden om tekeningen en knutselwerkjes voor ouderen te maken. "De werkjes laten wij vervolgens twee dagen liggen, zodat eventuele bacteriën niet verspreid worden. Na die twee dagen bezorgen wij de werkjes bij de kwetsbare ouderen. Natuurlijk letten wij erop dat dit zo veilig mogelijk gebeurt." Boeken Inmiddels heeft Jongerenwerk Langedijk ook een derde idee. Bibliotheekboeken langsbrengen bij ouderen. Het gaat hierbij om een samenwerking met de bibliotheek in Langedijk. "Morgen gaan we kijken hoeveel reacties we hebben en of we het initiatief gaan voortzetten. Maar we hebben in één dag tijd al diverse aanmeldingen gekregen", vertelt Danou. "We zijn enorm enthousiast hoe beide doelgroepen op de initiatieven reageren. Het is echt hartverwarmend."