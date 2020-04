Eropuit in je luie stoel: met deze e-uitjes hoef je je deze Pasen niet te vervelen

NOORD-HOLLAND Het zijn barre tijden voor toeristische trekpleisters. Om verspreiding van het coronavirus te beteugelen, is vrijwel alles dicht. Toch hoef jij je de komende paasdagen niet te vervelen, want ook digitaal valt er voldoende te beleven. NH Nieuws neemt je een digitaal dagje mee uit, dwars door de provincie.

Wacht, misschien toch iets voor later, want het spel duurt '4 tot 10 uur'. Het spel is gratis te spelen, maar een donatie wordt op prijs gesteld. Behoefte aan wat bezinning? Volg dan de paasmis van de Sint Bavo Kathedraal in Haarlem: vanaf 19.45 live gestreamd vanaf de YouTube-pagina van de kerk .

Je bent pas net wakker, en nu al slaat de verveling toe. Word eens wakker met een escaperoom. Die zijn allemaal dicht inderdaad, maar de Westzaanse eigenaresse van vier escaperooms in Amsterdam heeft daar iets op bedacht: met hulp van collega's heeft ze een online escaperoom ontwikkeld en gelanceerd. In De Verloren Herinnering moet je puzzels oplossen om woorden en cijfers te verzamelen, die je uiteindelijk nodig hebt om vrij te komen.

Eerste Paasdag, 14.00 uur Dan maar eens digitaal de natuur in. Veel keuze heb je in Noord-Holland niet, maar dankzij Natuurmonumenten kun je twee natuurgebieden in onze provincie virtueel verkennen. Ga jij voor de 's-Gravelandse buitenplaatsen in het Gooi of voor Fort Waver-Amstel bij Uithoorn?

Eerste Paasdag, 12.00 uur Op één na alle eitjes zijn gevonden. Eigenlijk een heel traditioneel begin van de paasdagen, maar schijn bedriegt. Het liefst zou je nu met je gezin in de auto stappen voor een wandeling in het bos of aan de kust, maar helaas: #blijfthuis is nog steeds van kracht.

Jus d'orange, croissants en jam. Gelukkig heb je gisteren last minute de hand kunnen leggen op een paasontbijt. Althans, paasontbijt...het schap met eieren was volledig leeg gehamsterd. En zonder eieren mag een paasontbijt natuurlijk geen paasontbijt heten. Dan maar een paar chocolade-eitjes erbij. Drie om precies te zijn, want de rest ligt in en om het huis verstopt, zodat de kinderen na het ontbijt even zoet zijn.

Eerste Paasdag, 15.00 uur Wat een groene oases! Kun je je de laatste keer nog heugen dat je zoveel groen hebt gezien? Ok, van natuur naar cultuur: om de aandacht van het publiek erbij te houden, bieden veel musea tijdens de coronacrisis virtuele activiteiten aan, waaronder rondleidingen. Die van het Van Gogh-museum krijgt lovende recensies, dus zullen we daar maar eens beginnen?

Als je toch in de buurt bent, kun je net zo goed het Rijksmuseum en het Eye Filmmuseum even meepakken: hun virtuele rondleidingen vind je hier en hier .

Eerste Paasdag, 18.00 uur

Eigenlijk zou je vandaag bij je ouders gaan eten, maar die afspraak heb je een paar weken geleden al geschrapt. Toch eten jullie vanavond samen, dankzij het Haarlemse initiatief EAT Apart Together. Via die website kun je vrienden, kennissen en familie uitnodigen om virtueel samen te eten.

Hoe het werkt? Je stuurt een e-mail met een uitnodiging voor een e-diner en als die wordt geaccepteerd kunnen jullie op de voorgestelde tijd via Zoom, Skype, Whatsapp of Facetime een hapje met elkaar eten. Heb je geen zin om te koken of vind je het leuker als jullie allebei hetzelfde eten? Ook daar is aan gedacht: mits je allebei in de buurt woont kun je via EAT bij deelnemende restaurants bestellen. Geen zorgen: lastminute iemand uitnodigen is mogelijk.

Eerste Paasdag, 20.00 uur

De kinderen liggen op bed, tijd voor jezelf. Energie over? Pak dan de laatste uurtjes van DGTL-festival mee. Het tweedaagse live streaming festival is gisteren begonnen en duurt tot vanavond 23.00 uur. DGTL streamt twee dagen dj-sets van bijna dertig dj's over de hele wereld, waarbij je - zoals op een echt festival - van het ene naar het andere podium kunt hoppen. En geloof het of niet: de organisatie bezorgt in Amsterdam zelfs drank en snacks.