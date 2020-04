Haarlemse ondernemer start eigen talkshow: "Mensen hebben behoefte aan bezinning"

“Ik ben geen Matthijs van Nieuwkerk, maar Merijn Everaarts. Merijn van Nieuwkerk?”, lacht ondernemer. Ook het bedrijf van Merijn Everaarts, Dopper, wordt hard geraakt door de coronacrisis. Merijn besloot daarom om juist nú te starten met een nieuw initiatief. In deze tijden had hij behoefte aan positieve verhalen. En ja, waarom start je dan geen eigen talkshow?

“We organiseren inspirerende sessies met ondernemers omdat wij geloven dat die ondernemers juist nú het verschil gaan maken", vertelt Merijn. De talkshow is te zien op het YouTube-kanaal Mama Gaia Haarlem. "Mama Gaia kwam volgens de Griekse mythologie op deze aarde om orde te scheppen uit chaos. Nou, chaos is het wel een beetje," vertelt Merijn over de keuze voor de naam. "Mensen zijn op zoek naar bezinning, willen dingen anders." Vooral ondernemers met een interessant, inspirerend verhaal wil hij een podium geven. "Er ontstaan veel ideeën in de tijd van mensen die niet bij de pakken neer gaan zitten, maar juist die handdoek oppakken. Wij hopen mensen te inspireren.”



De geïmproviseerde studio van de talkshow is in het monumentale pand in Haarlem gevestigd dat dit jaar duurzaam gerenoveerd wordt. Hier komt de nieuwe werkplek voor de Dopper medewerkers, maar ook voor andere duurzame bedrijven. In het najaar opent Merijn er - als alles goed gaat - ook een veganistisch restaurant.



Quote "Deze tijd haalt de ondernemer in mij naar boven" Merijn everaarts

“Het zijn allemaal plannen die we gemaakt hebben vóór de corona-crisis", aldus Merijn. "De corona-crisis hakt er in, dus dat is wel een domper." De verbouwing kan wel gewoon doorgaan, maar er zal wel bezuinigd moeten worden op het interieur. En dus wordt het iets minder 'fancy', aldus Merijn.

Toekomst

De inspirerende gesprekken met ondernemers wil Merijn in de toekomst ook zeker blijven voeren. "Ik vind het ook erg leuk om te doen. Deze rol als presentator is nieuw voor mij, maar ik vind het heel erg leuk om anderen te inspireren. Deze tijd haalt de ondernemer in mij naar boven en het biedt mij veel inspiratie om straks door te pakken."