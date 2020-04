Meerdere katten ziek na likken terras- en gazonreinigers: "Het zijn er zoveel ineens"

"Katten hebben normaal gesproken een ruwe tong, dat komt door de weerhaakjes. Bij deze dieren is het allemaal weg. Hun tongen zijn rood en helemaal opgezet," zegt Van den Brink: "Wat het zo opvallend maakt is dat het er zo veel zijn, ineens." De beesten komen uit Hoofddorp en Heemskerk. Eén kwam schuimbekkend binnen.

Bernadette onderzocht de dieren uitvoerig maar alleen de tongen zijn beschadigd. Aan de rest van de katten was eigenlijk niks te zien. "We hebben ook gekeken of er sprake is van een virus of wat anders maar dat past niet bij het plaatje ."

Van twee katten weet ze het zeker dat er chemische reinigers zijn gebruikt, twee andere katten hadden dezelfde symptomen.