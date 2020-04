Code geel vanwege mist in Noordkop en West-Friesland: "Zicht beperkt tot honderd meter"

Vanwege de weersomstandigheden heeft het KNMI code geel afgegeven. Volgens de ANWB is het zicht op sommige plekken beperkt tot minder dan honderd meter.

Vooral in West-Friesland en de Noordkop is er veel mist. De mist lost in de loop van de ochtend op. Tot die tijd wordt het verkeer aangeraden de rijstijl aan te passen aan de omstandigheden.