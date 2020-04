Buko-Algeco moet tijdelijk uit een ander vaatje tappen

BEVERWIJK - Het zijn gekke tijden voor Buko-Algeco. Normaal gesproken is het bedrijf rond deze tijd van het jaar druk bezig met het aanleveren van allerhande materieel voor evenementen, zoals bijvoorbeeld Koningsdag, maar dit jaar ziet het er even anders uit.

"Normaal gesproken zijn we nu druk bezig met alle dans- en sportevenementen", zegt Annemiek Glorie. "Maar je kan je voorstellen dat door alle maatregelen rondom het coronavirus dat nu stil ligt, en echt volledig stil ligt."

Ondanks dat de activiteiten van het bedrijf in dit segment tot stilstand zijn gekomen, is er op andere gebieden juist extra vraag, ziet Justin de Vries. "De klant vraag nu een ander type unit. Er is meer spoed bij. Het is dag voor dag bekijken wat er nodig is in de markt. Zo zag je bijvoorbeeld dat de markt snel acteert op bijvoorbeeld de maatregelen van Rutte. En wij moeten daar dan ook snel op acteren.

Ondanks deze nieuwe uitdagingen voor het bedrijf zijn er ook zorgen over de toekomst. "Dat zijn zorgen om de economie en onze evenementen klanten. Hoe loopt het voor hen af en wat is er straks nog over?", besluit Annemiek.