Gemeente Den Helder wil 2 miljoen uittrekken voor lokaal noodfonds

De raadsfracties hebben unaniem het college van burgemeester en wethouders gevraagd om op korte termijn met concrete lokale maatregelen te komen.

Het plan is dat het geld ná de crisis gebruikt kan worden om door de lagen van de samenleving heen hulp op lokaal niveau te kunnen bieden. “De verwachting is dat het hele maatschappelijke leven een knauw gaat krijgen. En met die constatering willen we als gemeenteraad van Den Helder aan de slag”, zo valt te lezen in de brief aan het dagelijks bestuur.

De raad legt de bal nu bij het college om zo snel mogelijk met een concreet voorstel -met daarin lokale maatregelen- te komen. Het geld zou onttrokken kunnen worden uit de algemene reserve.