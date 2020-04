Landsmeerse boekt succes met inzameling voor voedselbank: "Nog 40 kratten erbij"

LANDSMEER - Al zestig kratten met voedsel heeft Nathalie Hagenstein bij elkaar verzameld. Ze wil tijdens deze coronacrisis de voedselbank een handje helpen en dat is een groot succes. "De voedselbank is zo blij."

"Ik las een artikel dat de voedselbanken het nu heel moeilijk hebben", vertelt Nathalie Hagenstein tussen de kratten voedsel in haar huis. "Ik dacht; ik neem contact met ze op en kijk wat ik kan doen. Vervolgens ontstond er een kleine inzamelingsactie die steeds groter werd."

Op allerlei manieren krijgt Nathalie voedsel binnen. Zo ook via supermarkten. Daar laten de mensen van alles achter in haar winkelwagen. "Kapucijners, vlokken op brood, blikje sardientjens. Je kan eigenlijk hele maaltijden bereiden met deze producten."

'Hoe langer, hoe beter'

"Nu is mijn doel honderd kratten, dus dan gaan we er 40 kratten bij doen, en daarna maar verder kijken", aldus de gedreven inwoonster van Landsmeer. "Hoe langer het doorgaat hoe beter het is voor de voedselbank."