Monique viert haar 50ste verjaardag met de hele straat, maar dan wel op 1,5 meter afstand

Alle bewoners van de Brahmsstraat staan in hun deuropening met een flesje of een glaasje, en zingen een verjaardagslied voor de kersverse Sarah. "Dankjulliewel!", roept Monique vanuit haar voortuin.

Hoewel het feest is, blijft iedereen op afstand. Zoon Marciano loopt rond met bordjes taart en laat ze op de stoepjes van de buren achter. Hij heeft het allemaal in het geheim geregeld. Vorige week heeft hij bij alle buren een briefje door de bus gegooid. “Hij krijgt straks klappen, ook al is hij groter”, lacht Monique.

Uiteindelijk komt zelfs de politie kijken of het wel allemaal goed gaat in de straat, al kunnen die snel weer retour. Iedereen in de straat houdt zich braaf aan de voorzorgsmaatregelen rondom het coronavirus.