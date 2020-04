Martin Haar: "AZ kan voor kampioenschap spelen"

Tot voor de coronacrisis was Haar nog drie keer in de week aanwezig op het trainingscomplex van AZ waar hij training geeft aan de jeugd. Haar verwacht niet dat de competitie nog hervat gaat worden. "Je moet luisteren naar het RIVM. De gezondheid staat voorop en staat boven alles. Alle sportevenementen moet gecanceled worden. Wij moeten ervoor zorgen dat de mensen weer gezond zijn en dan alles weer oppakken", aldus Haar.

"Je ziet dat er iets ontstaat in de spelersgroep waarvan je voelt en ziet dat ze erin geloven om kampioen te worden. En dat is een voorwaarde. Ze stonden zes punten achter en staan nu op gelijke hoogte. Ze hebben Ajax twee keer verslagen op een goede manier van voetbal" gaat de oud-speler en oud-trainer van AZ verder.

RKVV Velsen

Martin Haar was naast zijn werk bij AZ ook trainer van zondag hoofdklasser RKVV Velsen. Daar was hij bezig aan zijn laatste seizoen. "Ik wilde gewoon via het voetbal afscheid nemen. Ik heb nu maar een app naar de jongens gestuurd en ze bedankt. Zo heb ik het maar afgesloten. Net als zoveel mensen zit ik gewoon thuis. Ik ben nu met pensioen. Iedereen zegt dat dat geweldig is. Bij mij niet. Ik verveel mij kapot.