Oude radio's en meer gezocht voor dementerende ouderen in Amstelveen

AMSTELVEEN - Het coronavirus raakt de dementerende ouderen in Brentano's verzorgingstehuis Nieuw Vredeveld extra hard omdat zij geen bezoek meer mogen ontvangen. Sinds afgelopen vrijdag mogen zij zelfs niet meer van hun kamers komen om met z'n allen televisie te kijken in de woonkamer.

Daar heeft Rick Lind gelukkig iets op gevonden. Hij is bewegingsagoog en zorgt er voor dat de ouderen genoeg in beweging blijven binnen het Amstelveense verzorgingstehuis. Om voor meer vermaak te zorgen roept hij via sociale media op om radio's en cd-spelers die niet meer worden gebruikt te doneren aan het tehuis.

"Ik heb hier een aantal spullen die al gebracht zijn. We hebben een karaoke-set gekregen maar ook verschillende cd-spelers. Ideaal, die oude dingen om het zo maar even te noemen. Die kunnen we hier hartstikke goed gebruiken."