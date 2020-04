Skaters lappen coronamaatregelen massaal aan hun board

HOOFDDORP - De skatebanen bij Floriande en de Toolenburgerplas in Hoofddorp zijn voorlopig dicht. Afgelopen weekend werden opnieuw massaal de RIVM-richtlijnen overtreden. Anderhalve meter afstand van elkaar houden bleek voor veel bezoekers te moeilijk.

De afgelopen dagen kwamen bij de gemeente Haarlemmermeer veel klachten binnen over jongeren die zich niet aan de regels hielden, ondanks waarschuwingen en strenge controles van handhavers.

