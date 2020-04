IJmond IJmuidenaren tonen begrip voor sluiting spoedpost Spaarne Gasthuis, maar ook bezorgdheid

IJMUIDEN - De tijdelijke sluiting van de spoedpost in het Spaarne Gasthuis in Haarlem Noord kan op veel begrip rekenen van de IJmuidense bevolking. Er is echter ook bezorgdheid over de langere reistijd naar Schalkwijk of Beverwijk.

De IJmuidenaren begrijpen de keuze van het Spaarne Gasthuis om de medewerkers van de spoedpost in Haarlem Noord in te zetten in het ziekenhuis in Schalkwijk. Ze zijn wel bezorgd over de langere reistijd naar Haarlem Zuid. Gemiddeld duurt de rit vanuit IJmuiden naar Haarlem Noord ongeveer 7 minuten. Van het centrum van IJmuiden naar Haarlem Zuid duurt minimaal 18 minuten. Beverwijk heeft ongeveer de zelfde aanrijtijd als Haarlem Noord maar heeft als onzekere factor de Velsertunnel, die regelmatig is afgesloten of gestremd.