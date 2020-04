Clown Dombo bezorgt jarigen in coronatijd gratis een leuke dag: "Helemaal volgeboekt"

DEN HELDER - Jarig zijn in deze coronaperiode kan, zeker voor kinderen, maar een saaie aangelegenheid zijn. Geen visite, niet lekker bowlen, zwemmen, paintballen of ga zo maar door. Clown Dombo biedt daarom aan om gratis langs te komen, en dat heeft succes.

"We gaan nu langs bij Ruud Theuns, hij heeft het syndroom van Down," vertelt Rob van Wolferen als hij zich voorbereidt op zijn volgende klus. Toen de coronacrisis losbarstte, vielen al zijn klussen in het water. Hij besloot daarom om gratis op pad te gaan: "Mijn agenda is inmiddels al helemaal vol. De komende twee weken ben ik elke dag al ingeboekt."

Van Wolferen houdt uiteraard rekening met de afstand. Ik heb de afgelopen dagen al achter het raam gespeeld en op afstand in de tuin. Ook op zijn volgende adres is keurig een touwtje gespannen. "Ik heb mijn verjaardag," vertelt Ruud Theuns, die ook een groot K3-fan is. "Ik ben de nieuwe manager."

Beetje plezier

Volgens Clown Dombo is het mooi om te zien hoe zijn klanten reageren: "Ik ga vooral langs bij kinderen die hun verjaardag nu niet echt kunnen vieren. Het is echt belangrijk dat ze een beetje plezier hebben. Want ja, hun verjaardag wordt nu toch een beetje overgeslagen natuurlijk."

In een vorig leven werkte Van Wolferen bij de politie. Het clownswerk doet hij voor zijn plezier. Zijn actie loopt nu zo goed dat hij de komende tijd helemaal vol zit: "Ja, dat is een beetje jammer voor de kinderen die nog niet geboekt hebben maar wel jarig zijn de komende tijd. Maar het lukt me echt niet om nog meer te doen."