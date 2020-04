Gertjan Huijbens, de drijvende kracht achter cultureel Velsen, overleden

Niemand die nauwer verweven was met de Velsense samenleving dan hij. Noem een evenement in Velsen of hij was er niet alleen bij betrokken maar vaak ook de initiator. Gertjan Huijbens was niet alleen een geëngageerd lid van de samenleving onder de rook van de Hoogovens, hij was er ook graag gezien. Of het nou ging om muziek, onderwijs, sport of cultuur, direct of zijdelings had hij er iets mee te maken.

Huijbens was een man die de kwaliteit had met iedereen goed overweg te kunnen. Of het nou de lokale bestuurders betrof, de jongeren aan wie hij via zijn bedrijf huiswerkbegeleiding bood, de plaatselijke middenstand of de cultuursector; Huijbens joeg zelden iemand tegen zich in het harnas en hield ook als verslaggever van RTV Seaport (dat was hij óók nog, of misschien wel bovenal) mensen in hun waarde.

Full Count

Behalve een groot liefhebber van muziek was Huijbens de verbindende factor van Full Count, een tienkoppige band die covers ten gehore gaf alsof het een origineel betrof. Op 11 maart repeteerde hij voor de laatste keer met de band. Zeven leden bleken besmet met het coronavirus. Hij was er het slechtst aan toe, waarna hij werd opgenomen in het Spaarne Gasthuis in Haarlem.