Rode t-shirts als steun voor het Langedijker verenigingsleven

Maandag zijn de eerste van de in totaal tweeduizend shirts bedrukt. Ze zijn speciaal ontworpen bij SMP SportsCare in Heerhugowaard. Ondernemer Jan Kramer kwam met Lief Langedijk op het idee om tijdens deze coronacrisis een shirt te maken. "Het verenigingsleven is niet alleen voor mijn bedrijf heel belangrijk, maar is -denk ik- voor alles en iedereen heel belangrijk", aldus Kramer.