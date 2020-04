Aso-gedrag bij supermarkt door onbegrip over coronamaatregelen

NEDERHORST DEN BERG - Klanten die tekeer gaan tegen de vakkenvullers en caissières die bijna in tranen zijn. De plaatselijke supermarkt in Nederhorst den Berg plaatst een indringende oproep op Facebook: "Wees lief voor onze medewerkers. Wij zorgen in deze moeilijk tijd dat uw koelkast gevuld is, dus help ons ook een beetje."

Dat gedrag tolereren ze niet bij de supermarkt. "Erg vervelend dit. Onze vakkenvullers zijn vaak nog maar vijftien, zestien jaar. Ze doen gewoon hun werk, dus tegen hen moet je niet tekeer gaan," zegt Dijkstra. "Wij doen ons best om ons aan de regels te houden, dus dit is wel erg triest."

Het gebeurde afgelopen zaterdag. "Een klant had geen begrip voor de maatregelen die we nemen om de winkel veilig te houden voor medewerkers en klanten," vertelt teamleider Thiemo Dijkstra. "Hij is enorm tekeer gegaan tegen een van de vakkenvullers en later zelfs nog een keer teruggekomen."

Net als overal in het land, gelden ook hier strenge maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. "Als wij de schappen bijvullen, sluiten we kort even een van de gangpaden. Anders is het lastig om de 1,5 meter afstand te behouden voor onze medewerkers," aldus Dijkstra. "We kunnen dan ook even geen artikelen aangeven. Dat kost te veel tijd en we willen het gangpad graag snel weer open hebben."

Andere maatregelen zijn: maximaal zestig klanten tegelijk in de winkel, afstand houden - óók in de rij bij de kassa - en klanten moeten verplicht een mandje of karretje meenemen naar binnen. "Daarvan zijn er in totaal zestig beschikbaar, dus als die op zijn, is de winkel vol en moet je even wachten," vertelt Dijkstra.

(Tekst loopt door onder video.)