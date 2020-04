Reuze corona-paasgroet van boer Harry: "samen zijn we sterk en komen we er doorheen"

MIDDENBEEMSTER - Met een positieve groet wil melkveehouder Harry Heeman de moed erin houden. "De agrarische sector zit al een half jaar in de stikstofcrisis en héél Nederland zit al een maand in de corona ellende, maar samen zijn we sterk en komen we er wel doorheen," is zijn optimistische overtuiging. Daarom maakte bij van hooibalen een borstbeeld, compleet met mondkap, en schreef hij met reuzeletters op een rij hooibalen 'vrolijk pasen'.

NH Nieuws

De stellage van Harry is in het vlakke polderlandschap van grote afstand te zien, maar veel mensen om er naar te kijken zijn er niet. "Normaliter komen hier met de paasdagen veel dagjes mensen, maar nu zal iedereen wel wegblijven," zegt Harry. "De boodschap is: 'blijf thuis en houd afstand', daarom verspreid ik mijn boodschap zoveel mogelijk via de media" Dubbel getroffen De boerenstand wordt dubbel getroffen, vertelt Heeman."Het is precies een half jaar geleden dat we op het Malieveld stonden en er is nog niks gebeurd.” De ene crisis is nog niet bezworen of de volgende staat alweer voor de deur. Heeman verwacht dat de coronacrisis ook voor de boeren een grote schadepost zal zijn. De prijzen voor zijn koeien en de melk is in korte tijd namelijk al flink gedaald. Burgemeester Het positieve gebaar van Heeman oogst intussen veel lof in de sociale media. Iemand vraagt in de reacties wie model stond voor het hoofd met mondkapje, waarop een ander snedig opmerkt dat dat de burgemeester wel geweest zal zijn.

NH Nieuws