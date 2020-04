Blaricum start met 'totale renovatie van wijk de Bijvanck'

Met de opknapbeurt hoopt de gemeente onder meer het groen, de speelplekken en de wegen aan te pakken. Ook wordt er gekeken naar de toekomstige warmtevoorziening, aanpak van de wateroverlast en andere mogelijkheden om om de wijk te verduurzamen. De bewoners mogen nog mee praten via een online enquête.



Wethouder Liesbeth Boersen zegt in een filmpje van de gemeente: ¨De Bijvanck is een wijk uit de jaren 70 en absoluut toe aan een totale opknapbeurt. Voordat de eerste spade in de grond gaat, vind ik het belangrijk om te horen wat de bewoners zélf van de openbare ruimte in hun wijk vinden.¨ De bedoeling is dat uiteindelijk in 2022 daadwerkelijk met de werkzaamheden wordt begonnen.



Bekijk hieronder het filmpje waarin de wethouder de opknapbeurt aankondigt: